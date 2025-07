US-Präsident Donald Trump hat in einem Brief Zölle gegen Kanada angekündigt. In den vergangenen Tagen hat der US-Präsident mehr als 20 solcher Zollbriefe verschickt.

red/afp 11.07.2025 - 07:04 Uhr

US-Präsident Donald Trump hat Zölle in Höhe von 35 Prozent gegen Kanada ab August angekündigt. „Ab dem 1. August werden wir Zölle von 35 Prozent auf kanadische Produkte erheben, die in die USA geliefert werden“, erklärte Trump in einem Brief an Kanadas Premierminister Mark Carney, den er am Donnerstag (Ortszeit) in seinem Onlinedienst Truth Social veröffentlichte. Es ist der jüngste von mehr als 20 solchen Zollbriefen, die Trump seit Montag verschickt hat.