Handelsstreit US-Farmer wegen China-Zöllen in Existenznöten
Der Handelskrieg zwischen den USA und China führt bei den US-Farmern zu einem Kampf ums wirtschaftliche Überleben.
Stu Swanson aus dem Wright County im Norden Iowas hatte schon im Frühjahr kein gutes Gefühl, als er die Saat auf seinen Feldern ausbrachte. „Wir Farmer werden die Hauptlast der Zölle zu tragen haben“, sagte er damals den Zeitungsreportern vom Des Moines Register. Jetzt steht Swanson vor den silbernen Silos auf seinem Hof, in denen er die eingebrachte Ernte zwischenlagern muss, und sagt: „Meine schlimmsten Befürchtungen haben sich bestätigt“.