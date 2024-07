Handgranatenwurf in Altbach

Das Landgericht sieht es als erwiesen an, dass ein Mann der Gruppierung Esslingen – Stuttgart beim Handgranatenwurf von Altbach an der brutalen Racheaktion beteiligt gewesen sein soll.

Christine Bilger 19.07.2024 - 06:00 Uhr

Am Anfang haben die Zuschauer noch ein Lächeln im Gesicht, winken, freuen sich, ihren Kumpel zu sehen. Am Ende der Urteilsverkündung geht es weniger harmonisch zu. Unmutsäußerungen, eine weinende und schluchzende Mutter des Angeklagten, die kaum zu trösten ist. „Skandal!“ und „So eine Ungerechtigkeit!“ rufen die jungen Männer. Die Richterin lässt den Saal räumen. Draußen geht es weiter. „Dass die damit durchkommen“, schreit einer. „So was Absurdes habe ich noch nicht gehört“, ein anderer. Und die Mutter zwischendrin: „Warum hört Ihr nicht endlich auf?“