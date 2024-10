Wenn die Temperaturen sinken, sind warme Hände unverzichtbar – doch dafür müssen die Handschuhe richtig passen. Mit ein paar einfachen Tipps und einer Größentabelle finden Sie die perfekte Passform. So sind Sie bestens für den Winter gerüstet!

Die kalte Jahreszeit steht vor der Tür, und mit ihr die Notwendigkeit, die passenden Handschuhe griffbereit zu haben. Doch welche Größe ist die richtige? Die Wahl der richtigen Handschuhgröße ist entscheidend für Tragekomfort und Wärmeisolation. Mit wenigen Schritten lässt sich die passende Größe einfach ermitteln.

Schritt 1: Handumfang messen

Für die Bestimmung der Handschuhgröße wird zunächst der Umfang der dominanten Hand gemessen – also die rechte Hand bei Rechtshändern und die linke Hand bei Linkshändern. Dazu wird ein Maßband verwendet, das um die breiteste Stelle der Hand gelegt wird, also in der Regel über die Knöchel, jedoch ohne den Daumen einzubeziehen. Achten Sie darauf, dass das Maßband eng anliegt, aber nicht zu straff sitzt.

Wenn kein Maßband zur Hand ist, nehmen Sie einen Faden, eine Schnur oder sogar einen Streifen Papier und wickeln Sie ihn um die breiteste Stelle Ihrer Hand. Markieren Sie die Stelle, an der sich der Faden überlappt, und messen Sie die Länge anschließend mit einem Lineal oder Zollstock.

Schritt 2: Handschuhgröße ermitteln

Die gemessenen Zentimeter werden verwendet, um die Handschuhgröße zu bestimmen. Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass Handschuhgrößen nicht genormt sind und je nach Hersteller variieren können. Daher lohnt es sich, bei der Anprobe auf die Passform zu achten. Gegebenenfalls kann es hilfreich sein, auch in der Abteilung des anderen Geschlechts nachzusehen, da dort Modelle oft anders geschnitten sind, die besser passen könnten.

Handschuh-Größentabellen für Damen, Herren und Kinder

Handschuhgrößen für Damen

Umfang Größe 15 cm 4 (XXS) 15,5 cm 4,5 (XS) 16 cm 5 (XS) 16,5 cm 5,5 (S) 17 cm 6 (S) 18 cm 6,5 (M) 19 cm 7 (M) 20,5 cm 7,5 (L) 22 cm 8 (L) 23 cm 8,5 (XL) 24 cm 9 (XL)

Handschuhgrößen für Herren

Umfang Größe 18 cm 6,5 (XS) 19 cm 7 (S) 20,5 cm 7,5 (S) 22 cm 8 (M) 23 cm 8,5 (M) 24 cm 9 (L) 26 cm 9,5 (L) 27 cm 10 (XL) 29 cm 11 (XL)

Handschuhgrößen für Kinder

Umfang Größe Altersempfehlung 12 cm 1 (XXS) bis 1,5 Jahre 13 cm 2 (XS) 2 Jahre 14 cm 3 (XS) 3 Jahre 14,5 cm 3,5 (S) 3,5 Jahre 15 cm 4 (S) 5 Jahre 15,5 cm 4,5 (M) 6 Jahre 16 cm 5 (M) 7 Jahre 16,5 cm 5,5 (L) 8 Jahre 17 cm 6 (L) 9 Jahre 18 cm 6,5 (XL) 9 Jahre 19 cm 7 (XL) ab 10 Jahre

Schritt 3: Passform prüfen

Es ist nicht nur der Umfang der Hand entscheidend, sondern auch die Fingerlänge und die Beweglichkeit. Hier sind einige Tipps, um festzustellen, ob der Handschuh richtig passt: