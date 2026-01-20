Handwerk am Bodensee Josef Martin baut edle Holzboote
In der Werft von Josef Martin auf der Halbinsel Mettnau entstehen edle Holzboote für den Bodensee und anderswo.
In der Werft von Josef Martin auf der Halbinsel Mettnau entstehen edle Holzboote für den Bodensee und anderswo.
In diesem Büro riecht es so, wie es früher in den meisten Arbeitsstätten gerochen hat. So, wie es noch riechen durfte, weil das Personal zwischen Schreibmaschine und Filterkaffeeautomat rauchen konnte, weil der Tabakgenuss noch unverdächtig und gesellschaftlich angesagt war und zudem wertvolle Kontakte stiftete, siehe Raucherecke.