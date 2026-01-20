Der Mindestlohn für Dachdecker steigt: Gesellen verdienen jetzt 16,60 Euro pro Stunde, ungelernte Kräfte 14,96 Euro. Rund 750 Beschäftigte im Landkreis Ludwigsburg profitieren davon.
20.01.2026 - 13:42 Uhr
Im Landkreis Ludwigsburg steigen die Löhne für Beschäftigte im Dachdeckerhandwerk. Seit Januar gilt ein höherer Branchenmindestlohn: Dachdecker mit Gesellenbrief verdienen nun mindestens 16,60 Euro pro Stunde. Darauf weist die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) Nordwürttemberg hin.