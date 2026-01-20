Der Mindestlohn für Dachdecker steigt: Gesellen verdienen jetzt 16,60 Euro pro Stunde, ungelernte Kräfte 14,96 Euro. Rund 750 Beschäftigte im Landkreis Ludwigsburg profitieren davon.

Im Landkreis Ludwigsburg steigen die Löhne für Beschäftigte im Dachdeckerhandwerk. Seit Januar gilt ein höherer Branchenmindestlohn: Dachdecker mit Gesellenbrief verdienen nun mindestens 16,60 Euro pro Stunde. Darauf weist die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) Nordwürttemberg hin.

„Dachdecker haben damit bei einem Vollzeitjob am Monatsende gut 100 Euro mehr in der Tasche“, sagt Jürgen Ziegler von der IG BAU Nordwürttemberg. Der spezielle Mindestlohn für das Dachdeckerhandwerk liegt damit deutlich über dem allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn.

Auch ungelernte Arbeitskräfte profitieren von der Anpassung. In den 56 Dachdeckerbetrieben im Landkreis Ludwigsburg gilt für sie nun ein Mindestlohn von 14,96 Euro pro Stunde.

Lohnabrechnung prüfen

Die IG BAU Nordwürttemberg ruft Beschäftigte im Kreis Ludwigsburg dazu auf, ihre Lohnabrechnungen für den Januar genau zu prüfen – insbesondere dann, wenn sie statt eines Tariflohns lediglich den Mindestlohn erhalten. Bei Fragen oder Unklarheiten bietet die Gewerkschaft Unterstützung an.

Darüber hinaus hat die IG BAU nach eigenen Angaben bereits weitere Erhöhungen des Dachdecker-Mindestlohns für die kommenden beiden Jahre am Verhandlungstisch durchgesetzt. Grund für die gute Verhandlungsposition der Gewerkschaft ist unter anderem der anhaltende Fachkräftemangel im Handwerk.

Im Landkreis Ludwigsburg arbeiten laut IG BAU Nordwürttemberg rund 750 Menschen im Dachdeckerhandwerk. Die Gewerkschaft beruft sich dabei auf Zahlen der Arbeitsagentur.