Beim Sindelfinger Handwerkermarkt finden die Besucher nicht nur Waren und Produkte. Auch musikalisch und kulinarisch ist in der Altstadt am Samstag und Sonntag wieder einiges geboten.
08.05.2026 - 09:03 Uhr
An diesem Wochenende, 9. und 10. Mai, geben sich 62 Handwerker aus ganz Deutschland und dem angrenzenden Ausland in der Sindelfinger Altstadt ein Stelldichein. Bei der nunmehr 39. Auflage des Handwerkermarkts wird einmal mehr eine breite Palette hochwertiger Produkte aus handwerklicher Fertigung zum Kauf angeboten. Drei der Handwerker präsentieren sich und ihr Handwerk im Alten Rathaus. Das Stadtmuseum ist wie üblich geöffnet.