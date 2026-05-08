Beim Sindelfinger Handwerkermarkt finden die Besucher nicht nur Waren und Produkte. Auch musikalisch und kulinarisch ist in der Altstadt am Samstag und Sonntag wieder einiges geboten.

An diesem Wochenende, 9. und 10. Mai, geben sich 62 Handwerker aus ganz Deutschland und dem angrenzenden Ausland in der Sindelfinger Altstadt ein Stelldichein. Bei der nunmehr 39. Auflage des Handwerkermarkts wird einmal mehr eine breite Palette hochwertiger Produkte aus handwerklicher Fertigung zum Kauf angeboten. Drei der Handwerker präsentieren sich und ihr Handwerk im Alten Rathaus. Das Stadtmuseum ist wie üblich geöffnet.

Schwerpunkt des Marktes bleiben Arbeiten in Textil, als Erinnerung an Sindelfingens Geschichte als alte Weberstadt, darüber hinaus zeigen aber auch viele andere Handwerker die Ergebnisse ihres kreativen Schaffens: Drechsler, Glaskünstler, Keramiker, Bürstenmacher, Korbmacher, Seifenmacher und die Aussteller im Genussgässle.

Im kulturellen Beiprogramm sorgen für den musikalischen Rahmen Monica von Silberschatten aus Stuttgart (Musik mit keltischer Harfe), Sergio Vesely mit lateinamerikanischer Musik, Backporch mit Americana/Folk, die Gruppe Rapunzel, Cocktail Vocale – Chor für Pop, Jazz und mehr sowie am Sonntag die Alphornfreunde Schwabenland.

Dieses Jahr wird der Serenadenhof zur Baustelle. Das Spielmobil bietet Bauen mit Bambusstäben und eine Kinder-Holzwerkstatt an. In der Abtsgasse lädt das Photostudio Frick zum Besuch ein. Das gesamte Kulturprogramm wird finanziert durch den „Kultur Euro“. Dieses Jahr erhöhen die Veranstalter den Beitrag zum Kulturprogramm auf zwei Euro für die erwachsenen Besucher.

Der Markt dauert am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Parkmöglichkeiten nahe der Altstadt bieten die Tiefgaragen P1 – Marktplatz, P2 – Rathaus.