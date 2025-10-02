 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Politik

  4. Handwerkspräsident: Wer lange studiert, soll später in Rente gehen

Sozialstaat Handwerkspräsident: Wer lange studiert, soll später in Rente gehen

Sozialstaat: Handwerkspräsident: Wer lange studiert, soll später in Rente gehen
1
Jörg Dittrich ist Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks. Foto: IMAGO/Sven Simon

Handwerkspräsident Jörg Dittrich dringt darauf, die Sozialbeiträge müssten runter auf 40 Prozent. Für das Renteneintrittsalter macht er einen speziellen Vorschlag.

Korrespondenten: Tobias Peter (pet)

Der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, Jörg Dittrich, betont, die Stimmung in den Unternehmen sei schlecht. Er fordert, Deutschland müsse wettbewerbsfähiger werden.

 

Herr Dittrich, erleben wir nun einen Herbst der Reformen – oder ist einfach nur Herbst?

Wir brauchen dringend einen Herbst der Reformen. Es wäre fatal für das Land, wenn es stattdessen nur einen langen Winter der Enttäuschungen geben sollte. Die deutsche Wirtschaft muss die Chance bekommen, wieder viel stärker wettbewerbsfähig zu werden. Sonst droht das Land endgültig abzusteigen.

Friedrich Merz wollte als Kanzler für einen Stimmungsumschwung sorgen. Wie nehmen Sie die Stimmung in den Unternehmen wahr?

Die Stimmung in den Handwerksbetrieben ist schlecht. Hier kommen zwei Dinge zusammen. Erstens ist sie am Boden, weil die tatsächliche Lage wirklich alles andere als gut ist. Die Wirtschaftsdaten sprechen da eine eindeutige Sprache. Zweitens ist es der Bundesregierung bislang eben nicht gelungen, ein Gefühl des Aufbruchs zu verbreiten.

Und nun?

Jetzt sind Friedrich Merz und sein Kabinett, jetzt sind Union und SPD gefragt, daran etwas zu ändern. Wir dürfen uns politisch und gesellschaftlich nicht länger um die ehrliche Debatte darüber drücken, wie das Land wieder fit wird. Der Investitionsbooster, mit dem die Regierung durch Steuernachlässe die Unternehmen zum Investieren anregen will, ist durchaus gut. Doch die Probleme sind viel zu tiefgreifend, als dass der Staat sie nur mit Geld lösen könnte. Zumal er dafür Kredite aufnehmen muss.

Unsere Empfehlung für Sie

Deutschlands Schulden: Die Geldprobleme des Friedrich Merz

Deutschlands Schulden Die Geldprobleme des Friedrich Merz

Deutschland verschuldet sich – und das wird nicht ohne Folgen bleiben. Jetzt kommt es darauf an, das geliehene Geld klug zu investieren, kommentiert Tobias Peter.

Was bedeutet das konkret?

Vergleichen Sie Deutschland mal mit einer Fußballmannschaft. Wenn die Woche für Woche verliert oder jedenfalls nicht gut genug spielt, reicht es nicht aus, neue Schuhe zu kaufen. Dann heißt es: Ab ins Trainingslager und den eigenen Muskeln etwas zumuten, bis es weh tut! Die Bundesregierung und die sie tragenden Parteien müssen mit den Menschen im Land eine ehrliche Diskussion führen, was jetzt notwendig ist. Bei den Sozialversicherungsbeiträgen wird als Ziel nicht reichen, lediglich deren Anstieg zu bremsen. Nein, die müssen wieder runter auf 40 Prozent. Da sie momentan etwa zwei Punkte höher liegen, sind massive Veränderungen notwendig. Die werden auch wehtun.

Stichwort Rente. Müssen die Menschen angesichts des demografischen Wandels länger arbeiten?

Es ist einfache Mathematik, dass das wohl so ist. Die Menschen werden älter und das ist gut. Aber wenn das so ist, dann kann die zusätzliche Lebenszeit nicht allein der Rente zufallen, sondern ein Teil davon muss gearbeitet werden. Das ist auch eine Frage der Generationengerechtigkeit gegenüber den Jungen.

Sie sind also für die Rente mit 70?

Ganz so einfach ist es nicht. Wir müssen dafür sorgen, dass alle mehr arbeiten. Ich bin aber dafür, dass wir individuell schauen und unterscheiden, ob jemand mit 17 angefangen hat, zu arbeiten und einzuzahlen, oder ob er nach dem Studium im Extremfall sogar erst ab Anfang 30 in den Job gestartet ist. Warum sollte dann derjenige, auf den das zutrifft, nicht länger als bis 67 arbeiten? Mit solchen Fragen müssen wir uns auseinandersetzen, wenn die Finanzierung und damit die Sozialsysteme weiter funktionieren sollen. Ich weiß derzeit auch nicht genau, wie wir das in ein System abgebildet bekommen. Aber gerade deshalb müssen Politik und Gesellschaft die Debatte jetzt offen führen und können sich nicht davor wegducken.

Sie führen in vierter Generation einen Betrieb als Dachdeckermeister. Der Dachdecker wird in jeder Rentendebatte angeführt – als Beispiel dafür, dass längeres Arbeiten in einigen Berufen nicht möglich ist.

Bei körperlich belastenden Berufen sollten wir die Menschen, die aus körperlichen Gründen nicht mehr weiterarbeiten können, möglichst gut über die Erwerbsminderungsrente absichern. Aber natürlich sind erst einmal auch die Unternehmen gefragt, etwas zu tun, damit die Menschen durchhalten können – etwa durch den Einsatz von digitalen Instrumenten oder Exoskeletten, die die Arbeit erleichtern. Oder indem andere Einsatzfelder im Betrieb gefunden werden.

Wie ist das zum Beispiel in ihrem eigenen Unternehmen?

Bei uns gibt es zum Beispiel die Aufgabe, dass ein Mitarbeiter zu Kunden fährt und kleinere Reparaturarbeiten macht. Dafür ist ein älterer Arbeitnehmer oft ideal geeignet, weil es ein Job ist, bei dem man viel Erfahrung mitbringen sollte. Gleichzeitig muss er eben nicht den ganzen Tag über schwere Gegenstände schleppen. Viele wollen lange im Job bleiben, auch für den Kontakt mit den Kollegen. Das müssen wir alle zusammen besser hinbekommen.

Besonders dringlich ist das Problem mit den steigenden Krankenkassenbeiträgen. Was kann die Bundesregierung dagegen tun?

Die Kranken müssen gut abgesichert sein. Es braucht aber ein Element im System, dass jedem Versicherten ein Signal gibt, dass er bei allem, was er im System in Anspruch nimmt, Kosten verursacht. Ob das etwa mit einer Wiedereinführung der Praxisgebühr gelingen könnte, ist eine Diskussion, die von den Fachleuten geführt werden muss.

Unsere Empfehlung für Sie

SPD-Chef und Finanzminister: Lars Klingbeil: „Wir kopieren sicher nicht die Agenda 2010“

SPD-Chef und Finanzminister Lars Klingbeil: „Wir kopieren sicher nicht die Agenda 2010“

Welche Rolle spielt die SPD im angekündigten Herbst der Reformen? Parteichef und Finanzminister Lars Klingbeil sagt, die SPD müsse an der Spitze der Veränderung stehen.

Wo kann die schwarz-rote Bundesregierung dem Handwerk durch Bürokratieabbau helfen?

Weg mit unnützen Dokumentationspflichten! Ein Beispiel: Wenn alle in einem Familienbetrieb gut zusammenarbeiten und keiner sich beschwert, muss doch wirklich nicht akribisch jede Pausenzeit erfasst werden, nur damit es staatlich kontrolliert werden kann.

Vielleicht trauen manche Arbeitnehmer sich nur nicht, bei betrieblichen Verfehlungen etwas zu sagen.

Das galt vielleicht früher mal. Heute ist doch jeder Arbeitgeber froh, wenn er gutes Personal überhaupt findet und halten kann. Durch den Fachkräftemangel befinden wir uns längst in einem Arbeitnehmermarkt.

Was ist Ihr wichtigster Wunsch an Friedrich Merz?

Der Bundeskanzler muss es schaffen, dass Union und SPD gemeinsam bei ihren politischen Entscheidungen konsequent die Frage in den Mittelpunkt stellen, wie Deutschland wieder wettbewerbsfähiger wird. Wir müssen wieder um Platz eins in der Champions League mitspielen.

Gelernter Dachdecker

Beruf
Als Sohn eines Dachdeckermeisters erlernte Jörg Dittrich selbst das Handwerk. Zudem absolvierte er ein berufsbegleitendes Fernstudium zum Diplom-Hochbauingenieur an der Fachhochschule Zittau. Er führt einen Familienbetrieb mit mehr als 100 Mitarbeitern.

Privates
Jörg Dittrich wurde am 1. August 1969 in Dresden geboren. Er ist verheiratet und hat sechs Kinder

Weitere Themen

Sozialstaat: Handwerkspräsident: Wer lange studiert, soll später in Rente gehen

Sozialstaat Handwerkspräsident: Wer lange studiert, soll später in Rente gehen

Handwerkspräsident Jörg Dittrich dringt darauf, die Sozialbeiträge müssten runter auf 40 Prozent. Für das Renteneintrittsalter macht er einen speziellen Vorschlag.
Von Tobias Peter
Bundesregierung: Armutsbericht lobt Mindestlohn – und gibt dabei in einer Frage Entwarnung

Bundesregierung Armutsbericht lobt Mindestlohn – und gibt dabei in einer Frage Entwarnung

Der neue Armutsbericht der Bundesregierung befasst sich auch mit den Auswirkungen des Mindestlohns. Der Entwurf liegt unserer Redaktion vorab vor.
Von Tobias Peter
Unruhen in italienischen Städten: Proteste in Italien nach Stopp von Gaza-Flottille - Streik am Freitag

Unruhen in italienischen Städten Proteste in Italien nach Stopp von Gaza-Flottille - Streik am Freitag

Proteste, Bahnhöfe gesperrt, Züge gestoppt: Nach dem Flottillen-Stopp brodelt es in italienischen Städten. Der größte Gewerkschaftsverband ruft zudem für Freitag zum Generalstreik auf.
Newsblog zum Krieg in Nahost : Aktivisten: Israelische Kriegsmarine beginnt mit Stopp der Gaza-Flottille

Newsblog zum Krieg in Nahost Aktivisten: Israelische Kriegsmarine beginnt mit Stopp der Gaza-Flottille

Aufgrund der katastrophalen Zustände im umkämpften Gazastreifen sieht sich Israel einem immer stärkeren internationalen Druck ausgesetzt. Die aktuellen Entwicklungen im Newsblog.
Mutmaßliche Anschlagspläne: Hamas bestreitet Verbindung zu drei in Deutschland festgenommenen Männern

Mutmaßliche Anschlagspläne Hamas bestreitet Verbindung zu drei in Deutschland festgenommenen Männern

Drei Männer sollen in Berlin Waffen für Anschläge auf jüdische Einrichtungen beschafft haben – nun wurden sie festgenommen. Die Hamas bestreitet jegliche Verbindung zu ihnen.
Bürokratieabbau: Es braucht jetzt Tempo – und einen geschickten Manager

Bürokratieabbau Es braucht jetzt Tempo – und einen geschickten Manager

Merz verspricht beim Bürokratieabbau viel – jetzt müssten Taten folgen. Das wird nicht nur dem Kanzler viel abverlangen, kommentiert Tobias Peter.
Von Tobias Peter
Parlamentsdebatte in Straßburg: Von der Leyen muss sich erneut zwei Misstrauensanträgen im EU-Parlament stellen

Parlamentsdebatte in Straßburg Von der Leyen muss sich erneut zwei Misstrauensanträgen im EU-Parlament stellen

Ursula von der Leyen muss sich erneut Misstrauensanträgen im EU-Parlament stellen. Trotz geringer Erfolgschancen wächst der Druck auf die Kommissionspräsidentin spürbar.
Gipfeltreffen: Europa sucht Antworten auf die Bedrohung aus Russland

Gipfeltreffen Europa sucht Antworten auf die Bedrohung aus Russland

Ein Drohnenwall und die finanzielle Unterstützung der Ukraine. Die Staats- und Regierungschefs stellen beim Gipfel in Kopenhagen Weichen für ein robusteres Auftreten gegenüber Moskau.
Von Knut Krohn
Kostas & Mohr 2025: Die Karikatur des Tages

Kostas & Mohr 2025 Karikatur des Tages

Kostas und Mohr und wie sie die Welt sehen. Unsere Karikaturisten haben einen ganz besonderen Blick auf die große Politik, die gesellschaftlichen Zustände und die kleinen Phänomene. Unsere Karikaturen des Jahres 2025.
Von unserer Redaktion
USA: Oberstes US-Gericht stoppt Entlassung von Fed-Vorständin Cook durch Trump

USA Oberstes US-Gericht stoppt Entlassung von Fed-Vorständin Cook durch Trump

Der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten hat die von Trump angeordnete Entlassung von Zentralbank-Vorständin Lisa Cook vorerst gestoppt.
Von red/afp
Weitere Artikel zu Interview Handwerk Sozialversicherung Rente Gesundheit
 