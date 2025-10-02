Sozialstaat Handwerkspräsident: Wer lange studiert, soll später in Rente gehen
Handwerkspräsident Jörg Dittrich dringt darauf, die Sozialbeiträge müssten runter auf 40 Prozent. Für das Renteneintrittsalter macht er einen speziellen Vorschlag.
Der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, Jörg Dittrich, betont, die Stimmung in den Unternehmen sei schlecht. Er fordert, Deutschland müsse wettbewerbsfähiger werden.
