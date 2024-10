27-Jähriger am Bahnhof in Ludwigsburg ausgeraubt

Einem 27-Jährigen ist am Bahnhof in Ludwigsburg die Bauchtasche von einem Unbekannten entrissen worden. Obendrein schlug der Räuber seinem Opfer auch noch ins Gesicht.

Julia Amrhein 04.10.2024 - 16:00 Uhr

Ein 27-Jähriger ist am Donnerstagmorgen am Bahnhof in Ludwigsburg ausgeraubt und geschlagen worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte sich der Mann gegen 8.40 Uhr am Deutsche Bahn Reisezentrum aufgehalten, als ein Unbekannter auf ihn zukam, plötzlich dessen Bauchtasche packte und dem 27-Jährigen über den Kopf zog. Zeitgleich schlug der Täter seinem Opfer ins Gesicht, eher er mit der erbeuteten Bauchtasche davonlief.