Lange konnte O2 auf eine Partnerschaft mit Wettbewerber 1&1 zählen. Die ist inzwischen aufgelöst, Einnahmen sind weggebrochen. Die Geschäftszahlen fallen mäßig aus. Nun soll es ein neuer Chef richten.
München - Der Wegfall seines größten Kunden macht dem Mobilfunk-Anbieter O2 Telefónica schwer zu schaffen. Die Deutschlandtochter des spanischen Telekommunikationskonzerns Telefónica teilte in München mit, dass ihr Umsatz im vergangenen Jahr um 3,8 Prozent auf rund 8,2 Milliarden Euro gesunken sei. Ihr bereinigtes Betriebsergebnis (Ebitda) sackte um 8,8 Prozent auf 2,5 Milliarden Euro ab.