Jahrelang arbeiteten die Mobilfunkfirmen O2 und 1&1 zusammen, doch das ist Geschichte: Millionen Sim-Karten von 1&1 werden bald vom O2-Netz auf Vodafone umgebucht. O2-Chef Haas bleibt gelassen.

dpa 07.11.2024 - 11:44 Uhr

München - Der Mobilfunkanbieter O2 Telefónica gewinnt in der Kundengunst etwas hinzu. Ende September habe man in Deutschland rund 28,5 Millionen Mobilfunkanschlüsse mit festen Verträgen gehabt, teilte das Unternehmen in München mit. Das sind rund 0,2 Millionen mehr als drei Monate zuvor.