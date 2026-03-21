Die Straße zwischen Lutzenberg und Oberndorf ist massiv beschädigt. Erkundungsbohrungen entscheiden jetzt über ihre Zukunft – und über weitere Sperrungen.

Die Straße windet sich durch den Wald, schmal – und demnächst wieder einmal unpassierbar. Zwischen Rudersberg-Oberndorf und Althütte-Lutzenberg wird die Kreisstraße K 1883 von kommendem Montag an für drei Tage voll gesperrt. Der Grund: Der Untergrund muss untersucht werden, bevor überhaupt an eine Sanierung zu denken ist. Wie das Landratsamt mitteilt, beginnen dort geologische Bohrungen als Vorbereitung für die Instandsetzung gleich mehrerer Hangrutschungen.

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Bohrungen entscheiden über Zukunft der K 1883

Die jetzige Sperrung ist indes nur ein Vorspiel einer möglicherweise aufwendigen Sanierung. Die eigentlichen Bauarbeiten sollen laut Auskunft des Landratsamts erst zwischen Juni und November stattfinden. Bis dahin wird gebohrt, analysiert, gerechnet. Denn was unter der Straße liegt, entscheidet darüber, ob sie künftig hält – oder beim nächsten Starkregen erneut nachgibt. Wie aus der Pressemitteilung hervorgeht, sollen die Untersuchungen klären, wie eine stabile Bohrpfahlwand im Untergrund verankert werden kann.

Die Straße ist gleich an vier Stellen weggesackt. Foto: Frank Rodenhausen

Die Erfahrung lehrt: Schnell geht hier nichts. Schon bei anderen Schadstellen im Kreis mussten Zeitpläne mehrfach korrigiert werden. Geologische Überraschungen sind eher die Regel als die Ausnahme. Der Untergrund – durchzogen von wasserführenden und festen Schichten – gilt als tückisch. Hinzu kommt: Jede Bohrung liefert nur ein Puzzlestück. Erst im Zusammenspiel ergibt sich ein Bild, das belastbare Entscheidungen erlaubt – oder neue Unsicherheiten offenlegt.

Pendler müssen Umwege in Kauf nehmen

Für Pendler bedeutet das: Umwege, Geduld, Improvisation. Während der dreitägigen Sperrung wird der Verkehr großräumig über Rudersberg oder Klaffenbach umgeleitet. Auch der Busverkehr ist betroffen, die Linie 230 kann den Abschnitt nicht bedienen. Fahrgäste müssen auf andere Verbindungen ausweichen. Das Landratsamt bittet um Verständnis und setzt darauf, dass die kurzfristige Belastung langfristig mehr Sicherheit bringt.

Die K 1883 steht exemplarisch für den Sanierungs-Marathon, den das Starkregenereignis ausgelöst hat. Was früher eine Nebenstrecke war, ist heute ein Lehrstück darüber, wie verletzlich Infrastruktur wird, wenn Wetterextreme auf geologisch schwierigen Boden treffen.

Und so bleibt die Straße vorerst das, was sie seit zwei Jahren ist: eine Baustelle im Wartestand. Eine Verbindung, die fehlt. Und ein Symbol dafür, dass die eigentlichen Schäden nicht auf der Oberfläche liegen – sondern darunter.