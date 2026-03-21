Die Straße zwischen Lutzenberg und Oberndorf ist massiv beschädigt. Erkundungsbohrungen entscheiden jetzt über ihre Zukunft – und über weitere Sperrungen.
21.03.2026 - 11:02 Uhr
Die Straße windet sich durch den Wald, schmal – und demnächst wieder einmal unpassierbar. Zwischen Rudersberg-Oberndorf und Althütte-Lutzenberg wird die Kreisstraße K 1883 von kommendem Montag an für drei Tage voll gesperrt. Der Grund: Der Untergrund muss untersucht werden, bevor überhaupt an eine Sanierung zu denken ist. Wie das Landratsamt mitteilt, beginnen dort geologische Bohrungen als Vorbereitung für die Instandsetzung gleich mehrerer Hangrutschungen.