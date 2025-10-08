Die Sanierung entlang der Landesstraße zwischen Klaffenbach und Welzheim verzögert sich. Die Verkehrsteilnehmer müssen sich noch einige Zeit gedulden.
08.10.2025 - 13:00 Uhr
Die Sanierung der Landesstraße 1080 im Schwäbischen Wald, speziell beim Abschnitt zwischen Klaffenbach und Welzheim (Rems-Murr-Kreis), läuft mit deutlicherer Verzögerung als zunächst erhofft. Das zuständige Regierungspräsidium Stuttgart spricht von einer „Terminanpassung“ – was nichts anderes bedeutet, als dass sich in wichtigen Bereichen die Beseitigung der Schäden bis ins kommende Frühjahr hinzieht.