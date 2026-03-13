Albin Braig wird 75. Der Kult-Hannes erzählt von seiner Karriere, dem Verlust seines Bühnenpartners, den Freuden des Ruhestands und verrät, wo er sich ohne Gage kulturell engagiert.
13.03.2026 - 10:37 Uhr
Wenn ihm jemand auf die Schulter klopft, weiß er meist schon, was kommt. „Hawa, du bisch au do?“, sagen die Leute dann – so, als träfen sie einen alten Freund. Für viele ist Albin Braig bis heute vor allem eines: der Hannes, einer von ihnen. Am 19. März wird der beliebte schwäbische Volksschauspieler 75 Jahre alt.