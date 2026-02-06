Was Reisende so alles im Koffer haben: Ist es ein Affen- oder ein Leopardenschädel, den Zollbeamte am Flughafen in einem Gepäckstück finden? Das ist anfangs nicht ganz klar.
06.02.2026 - 09:28 Uhr
Zigaretten, verschiedene Fleischprodukte - und ein Leopardenschädel: Einen „Koffer voll Arbeit“ hat ein Reisender aus Namibia Zollbeamten am Flughafen Hannover vorgelegt. Den Tierschädel ohne erforderliche Dokumente habe der Reisende bei der Kontrolle am 25. Januar zunächst als Affenschädel bezeichnet, teilte das Hauptzollamt Hannover nun mit. Bisherigen Erkenntnissen zufolge handele es sich aber stattdessen um einen Leopardenschädel. Der Mann sagte demnach, er habe den Schädel für umgerechnet 75 Euro auf einem Markt erworben.