Das Stuttgarter Familienunternehmen Lapp zeigt sich enttäuscht, die Mittelständler Festo und Pilz ziehen hingegen ein positives Fazit der Hannover Messe. Die Zahl der Besucher sinkt leicht – und die Zollpolitik des US-Präsidenten wirft ihre Schatten auf die Industrieschau.

Ulrich Schreyer 06.04.2025 - 13:50 Uhr

Nicht alles, was an Optimismus auf Messen zur Schau getragen wird, muss stimmen. Das gilt auch für die Industriemesse in Hannover – zumal die 4000 Aussteller sich dieses Jahr in besonders turbulenten Zeiten präsentierten. Die Zahl der Besucher und Besucherinnen jedenfalls ging leicht von 130 000 im Vorjahr auf 127 000 Interessenten zurück.