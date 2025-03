Ein Beteiligter an der Gruppenvergewaltigung einer jungen Frau in Freiburg wird in den Irak ausgeflogen. Bis zuletzt wurde juristisch darum gerungen.

Eberhard Wein 18.03.2025 - 15:13 Uhr

Sechseinhalb Jahre nach der Tat ist ein weiterer Beteiligter an einer Gruppenvergewaltigung in Freiburg in sein Heimatland abgeschoben worden. Die Chartermaschine mit dem 28-jährigen Iraker und weiteren Landsleuten an Bord sei am Dienstag um 8.46 Uhr von Frankfurt aus in Richtung Bagdad gestartet, bestätigte eine Sprecherin des für Abschiebungen zuständigen Regierungspräsidiums in Karlsruhe. Am Montag hatte der Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Mannheim eine Klage des Mannes gegen seine Abschiebung in letzter Instanz abgewiesen.