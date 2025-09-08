Hans Gunsch sagt, trotz 55 Jahren Malerfahrung sei jedes Bild eine Herausforderung. Die Waiblinger Galerie Schäfer zeigt seine Menschenbilder, die tief berühren.
08.09.2025 - 18:00 Uhr
Malen – darin hat Hans Gunsch ein gutes halbes Jahrhundert Erfahrung. Trotzdem kommt er öfter frustriert aus dem Atelier nach Hause. „Dann sage ich zu meiner Frau: Ich kann nicht malen.“ Die Gattin kenne das, sagt der 68-Jährige und lacht. Wer in der Galerie Schäfer in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) vorbeischaut, kann sich selbst ein Bild vom Werk des Aichtalers machen. Unter dem Titel „Nah und fern 1“ sind dort bis 11. Oktober seine Arbeiten zu sehen. (Achtung: Die Galerie ist von 15. bis 28. September geschlossen.)