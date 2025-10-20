Der Ludwigsburger Hanss Bruss ist ein begeisterter Läufer und hat sich für den Bottwartal-Marathon ein ungewöhnliches Ziel gesteckt – er will seine eigene Laufzeit von 2005 schlagen.
20.10.2025 - 15:06 Uhr
Hanss Bruss ist 67 Jahre alt und noch immer ein passionierter Läufer. Der Ludwigsburger hat bereits zahlreiche Marathons und Halbmarathons hinter sich, wird kommendes Jahr sogar beim Boston-Marathon an den Start gehen. Zu der Veranstaltung im Bottwartal aber hat er eine ganz besondere Verbindung: Hier hat er 2005 seinen allerersten Marathon bestritten.