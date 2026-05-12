Nach dem Hantavirus-Ausbruch auf einem Kreuzfahrtschiff fragen sich viele Menschen, ob es einen Impfstoff gegen den Erreger gibt.
12.05.2026 - 14:57 Uhr
Für Hantavirus-Infektionen gibt es derzeit keinen zugelassenen Impfstoff und keine spezifische antivirale Behandlung. Das gilt auch für das Andes-Hantavirus, das aktuell im Zusammenhang mit einem Ausbruch auf dem Kreuzfahrtschiff MV Hondius steht. Die Behandlung besteht vor allem aus unterstützender medizinischer Versorgung, etwa der Überwachung und Behandlung von Atem-, Herz- und Nierenkomplikationen.