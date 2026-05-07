In den sozialen Medien wird aktuell darüber spekuliert, ob das Hantavirus eine neue Pandemie auslösen könnte. So bewerten WHO und ECDC die Lage.
07.05.2026 - 07:01 Uhr
Das Risiko, dass sich der aktuelle Hantavirus-Ausbruch auf einem Kreuzfahrtschiff zu einem größeren Ausbruch in Europa oder gar zu einer Pandemie entwickelt, ist nach Einschätzung des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) sehr gering. Die Behörde bewertet das Risiko für die allgemeine Bevölkerung in der EU und im Europäischen Wirtschaftsraum als „sehr niedrig“. Auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stuft das Risiko für die Weltbevölkerung derzeit als niedrig ein.