Der Schauspieler starb einen einsamen Tod in einem Landhaus in New Mexico, nachdem seine Frau der „Sin-Nombre-Variante“ erlegen war. Sie hatte die Symptome für Corona gehalten.
11.05.2026 - 12:14 Uhr
Während aktuell die Evakuierung des Kreuzfahrtschiffs Hondius wegen eines Hantavirus-Ausbruchs Schlagzeilen macht, erinnert der Fall an eine Tragödie aus dem Vorjahr: den tragischen Tod von Hollywood-Legende Gene Hackman und seiner Frau Betsy Arakawa Anfang 2025 auf ihrem Anwesen im US-Bundesstaat New Mexico.