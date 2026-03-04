Nach dem Tod von Ajatollah Ali Chamenei steht der Iran ohne obersten Führer da. Als der Expertenrat aus Dutzenden Geistlichen zur Nachfolge tagt, wird ein Gebäude des Rates angegriffen. Trotzdem ist wohl eine Entscheidung gefallen.
Wie der Vater so der Sohn. Nur jünger und genauso unnachgiebig. So könnte man die Nachfolge des obersten Führers im Vielvölkerstaat charakterisieren. Der Religionsführer ist laut Artikel 5 der iranischen Verfassung von 1979 das höchste Staatsamt in der Islamischen Republik Iran. Er wird vom Expertenrat auf Lebenszeit gewählt.