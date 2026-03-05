Nach dem Tod von Ajatollah Ali Chamenei steht der Iran ohne obersten Führer da. Der Expertenrat aus Dutzenden Geistlichen hat jetzt eine Entscheidung getroffen.
04.03.2026 - 12:44 Uhr
Wie der Vater so der Sohn. Nur jünger und genauso unnachgiebig. So könnte man die Nachfolge des obersten Führers im Vielvölkerstaat charakterisieren. Der Religionsführer ist laut Artikel 5 der iranischen Verfassung von 1979 das höchste Staatsamt in der Islamischen Republik Iran. Er wird vom Expertenrat auf Lebenszeit gewählt.