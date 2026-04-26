Am Wochenende brennt eine Scheune im Hardt- und Schönbühlhof bei Schwieberdingen vollständig ab. Die Brandursache wird noch ermittelt.
26.04.2026 - 11:08 Uhr
Am Samstag gingen um 18.23 Uhr mehrere Meldungen über eine Rauchentwicklung im Hardt- und Schönbühlhof, einem zu Schwieberdingen und Markgröningen gehörenden Weiler, bei der Polizei und der Rettungsleitstelle ein. Ursache der Rauchentwicklung war eine Scheune in der dortigen Stuttgarter Straße, die beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand stand.