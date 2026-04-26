Am Wochenende brennt eine Scheune im Hardt- und Schönbühlhof bei Schwieberdingen vollständig ab. Die Brandursache wird noch ermittelt.

Am Samstag gingen um 18.23 Uhr mehrere Meldungen über eine Rauchentwicklung im Hardt- und Schönbühlhof, einem zu Schwieberdingen und Markgröningen gehörenden Weiler, bei der Polizei und der Rettungsleitstelle ein. Ursache der Rauchentwicklung war eine Scheune in der dortigen Stuttgarter Straße, die beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand stand.

In dem Gebäude befanden sich unter anderem mehrere Kraftfahrzeuge und diverse technische Geräte. Ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Gebäude konnte verhindert werden. Dennoch entstanden durch die Hitzeentwicklung und Löscharbeiten Schäden an umliegenden Gebäuden, einem abgestellten Anhänger und den dortigen Verkehrseinrichtungen wie einer Laterne.

Die Scheune brannte vollständig ab. Der entstandene Gesamtschaden wird bislang auf circa 200.000 Euro geschätzt. Vor Ort befanden sich mehrere Streifen des Polizeireviers Ditzingen, der Rettungsdienst sowie Kräfte mehrerer umliegender Feuerwehren.

Der Bürgermeister von Schwieberdingen, Stefan Benker, war ebenfalls persönlich vor Ort. Die Brandursache ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Diese werden durch das Polizeirevier Ditzingen (07156 4352-0) geführt.