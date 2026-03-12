Hardtwald bei Großbottwar Hype um neue Kugelbahn – Eröffnung am Sonntag
Rund 70 Meter lang ist eine Kugelbahn aus Holz im Hardtwald bei Steinheim (Kreis Ludwigsburg). Blogger und Familien sind begeistert. Was es bei der Eröffnung zu beachten gibt.
Rund 70 Meter lang ist eine Kugelbahn aus Holz im Hardtwald bei Steinheim (Kreis Ludwigsburg). Blogger und Familien sind begeistert. Was es bei der Eröffnung zu beachten gibt.
Bislang dürfte die Wasserspielstation am Feuerseee bei den meisten Besuchern des Hardy-Pfads den ersten Rang in der Beliebtheitsskala einnehmen. Diese Stellung könnte allerdings schon bald wackeln. Denn das Team um Revierförster Jürgen Weis und Christian Ruge hat mittlerweile eine neue Attraktion zusammengezimmert: eine rund 70 Meter lange Kugelbahn.