Acht Jahre nach ihrer Hochzeit auf Schloss Windsor blicken Prinz Harry und Meghan auf eine Beziehung zurück, die zunächst als royale Liebesgeschichte begann und später zu einem öffentlichen Bruch mit dem britischen Königshaus wurde.
19.05.2026 - 08:26 Uhr
Prinz Harry und Meghan Markle feiern an diesem Dienstag ihren achten Hochzeitstag. Am 19. Mai 2018 gaben sich der Sohn von König Charles III. und die frühere Schauspielerin in der St.-George’s-Kapelle auf Schloss Windsor das Jawort. Die Verlobung des Paares war am 27. November 2017 offiziell bekanntgegeben worden.