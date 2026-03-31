Harsche Kritik von Oliver Zander „Atzger wäre besser in der AfD aufgehoben“
Oliver Zander aus Leonberg war vor Bastian Atzger Landeschef der Mittelstandsvereinigung MIT. Jetzt rechnet er mit seinem Nachfolger ab: „Ideologisch und polarisierend“.
Oliver Zander aus Leonberg war vor Bastian Atzger Landeschef der Mittelstandsvereinigung MIT. Jetzt rechnet er mit seinem Nachfolger ab: „Ideologisch und polarisierend“.
Die harsche Kritik des Landesvorsitzenden der CDU-nahen Mittelstandsvereinigung, Bastian Atzger, am CDU-Landeschef Manuel Hagel kommt nicht nur in der Partei schlecht an. Auch der frühere MIT-Landesvorsitzende und jetzige Leonberger CDU-Chef Oliver Zander ist richtig sauer auf seinen Nachfolger und fordert ihn „unmissverständlich zum sofortigen Rücktritt“ auf.