CDU-Chef und Spitzenkandidat Hagel feuert in Heidelberg scharfe Kritik gegen Bärbel Bas ab – und warnt vor sozialistischen Kampfansagen mitten in der Wirtschaftskrise.
05.12.2025 - 17:32 Uhr
CDU-Chef Manuel Hagel hat Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) hart kritisiert. „Was es jetzt wirklich nicht braucht, ist eine Bundesarbeitsministerin, die unseren Arbeitgebern den Kampf ansagt“, kritisierte er in seiner Rede zur Wiederwahl als Landeschef auf dem Parteitag der Südwest-CDU in Heidelberg. „Eine Arbeitsministerin muss doch für die Arbeitgeber kämpfen – und nicht gegen sie“, so der 37-Jährige.