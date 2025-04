Sahra Wagenknecht kämpft um die Macht in der Partei, die ihren Namen trägt. Doch gerade wenn das BSW eine Überlebenschance haben will, muss es sich von Wagenknecht und ihrem Politikstil emanzipieren, kommentiert unser Redakteur Tobias Peter.

Tobias Peter 27.04.2025 - 15:09 Uhr

Das war deutlich. Katja Wolf ist beim BSW-Landesparteitag in Thüringen mit 61 Stimmen wiedergewählt worden, die von Sahra Wagenknecht in Stellung gebrachte Gegenkandidatin Anke Wirsing lag mit 35 Stimmen weit dahinter. Das ist ein klares Zeichen, dass die Mitglieder des Landesverbandes keine Lust haben, sich von der Bundesspitze vorgeben zu lassen, wie sie abstimmen. Vor allem aber gilt: Wolf, die in Thüringen Finanzministerin und die zentrale BSW-Figur in der Brombeerkoalition mit CDU und SPD ist, kann ihren pragmatischen Kurs fortsetzen.