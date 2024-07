Die Bilanz gegen Schweden ist verheerend. Doch Deutschlands Handballer strotzen nach einer perfekten Vorbereitung vor Selbstbewusstsein. Um topfit zu sein, trifft das Team eine schwere Entscheidung.

Von Jordan Raza, dpa 26.07.2024 - 10:53 Uhr

Paris - Wie neugierige Schüler beim Klassenausflug wanderten Deutschlands Handballer in ihren quietschgelben Outfits durch das Olympische Dorf. Das obligatorische Sightseeing-Programm im neuen Quartier am nördlichen Stadtrand von Paris versetzte die DHB-Auswahl endgültig in Team-Deutschland-Stimmung.