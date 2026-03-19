Trotz Gewinneinbruch setzt Hartmann auf Wachstum: Für 2026 erwartet der Hersteller von Verbandsmaterialien und Pflegeprodukten ein moderates Umsatzplus.
19.03.2026 - 11:29 Uhr
Die Zollpolitik der USA und Kosten für die Einführung neuer Produkte sowie eine deutlich höhere Steuerbelastung haben beim Medizinartikelhersteller Paul Hartmann zu einem Gewinneinbruch geführt. Das Konzernergebnis sank im vergangenen Jahr um 42 Prozent auf 65,7 Millionen Euro, wie das Unternehmen in Heidenheim mitteilte. Auch die Material- und Energiekosten seien weiterhin auf einem hohen Niveau geblieben.