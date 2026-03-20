Kärcher in Winnenden behauptet sich als Weltmarktführer bei Reinigungsgeräten – doch der Druck im Markt ist enorm. Was zu tun ist, sagt Vorstandschef Hartmut Jenner.
20.03.2026 - 10:01 Uhr
Der Kärcher-Konzern mit Sitz in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) behauptet sich als Weltmarktführer bei Reinigungsgeräten – sieht sich aber durch die Politik zunehmend blockiert. „Wir reden gerne vom China-Speed, wir wollen den Kärcher-Speed – aber können nicht das Tempo aufnehmen, das wir brauchen“, sagt Kärcher-Chef Hartmut Jenner im Gespräch mit unserer Zeitung (Das ganze Interview finden Sie ab 11 Uhr auf unserer Homepage).