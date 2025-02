Tennisprofi Alexander Zverev ist beim Hartplatzturnier im mexikanischen Acapulco überraschend im Achtelfinale ausgeschieden. Der top gesetzte 27-Jährige unterlag dem 19 Jahre alten US-amerikanischen Qualifikanten Learner Tien glatt mit 3:6, 4:6.

Zverev erlaubte sich gegen den jungen Linkshänder einige Fehler und verpasste im ersten Satz beim Stand von 2:2 erste Breakchancen. Entscheidend war dann ein misslungener Überkopfball beim Stand von 3:4 und mit Breakball gegen sich.

Tien, aktuell Nummer 83 der Welt, brachte sein anschließendes Aufschlagspiel durch und gewann nach 34 Minuten den ersten Durchgang. Im zweiten Satz führte Zverev nach einem Break bereits mit 4:1, gab dann aber alle fünf folgenden Spiele ab und unterlag schließlich nach insgesamt 88 Minuten.

Somit endete auch das dritte Turnier in Folge von Australian-Open-Finalist Zverev in Süd- und Mittelamerika mit einer Enttäuschung. Zuvor war der Hamburger in Rio de Janeiro und Buenos Aires jeweils im Viertelfinale gescheitert. Weiter geht es nun mit den Masters-Turnieren in Indian Wells und Miami.

Tien trifft im Viertelfinale auf den Tschechen Tomas Machac, der Daniel Altmaier ebenfalls in zwei Sätzen mit 7:6 (7:3), 6:1 schlug. Der 26-Jährige aus Kempen verpasste somit sein drittes Viertelfinale auf der Tour in Serie.

Neben Zverev schieden derweil auch die anderen drei Favoriten aus: Der Norweger Casper Ruud und der US-Amerikaner Tommy Paul traten zu ihren Achtelfinal-Partien wegen Magenproblemen nicht an. Der Däne Holger Rune gab gegen Brandon Nakashima aus den USA beim Stand von 0:3 im ersten Satz auf.