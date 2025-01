VfB in der Champions League Jetzt live – unser MeinVfB-Countdown zur Königsklasse

Heute Abend gilt’s! Der VfB Stuttgart will mit mindestens einem Unentschieden gegen Paris Saint-Germain den Einzug in die Zwischenrunde der Champions League klarmachen. Wir stimmen auf den Kracher ein. Wie immer in unserem Livestream. Seid jetzt dabei!