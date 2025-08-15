Grünen-Politiker Cem Özdemir fordert ein Social-Media-Verbot für Kinder. Was können Eltern tun, um ihre Kinder im Netz zu schützen?
Soziale Netzwerke gehören heute zur Lebenswirklichkeit der meisten Kinder und Jugendlichen. Das hat Vorteile: Die Kinder tauschen sich aus, finden Inspiration und Gleichgesinnte. Doch den Vorteilen stehen auch Risiken gegenüber. „Es gibt verschiedene Gefahren, da sich die Nutzung von Social Media auch unter jungen Menschen stark unterscheidet. Die klassischen Gefahren, vor denen die Polizei warnt, sind zum Beispiel Cybergrooming, das Versenden oder Weiterleiten von verbotenen Inhalten, Hass und Mobbing“, so Martina Plackmann von der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes mit Sitz in Stuttgart.