Hate-Speech in den Sozialen Medien

Auf Instagram, Facebook und X erfreut sich ein Song großer Beliebtheit, den die Social-Media-Abteilung mit der Hilfe von künstlicher Intelligenz aus bösen Kommentaren gemacht hat.

Christine Bilger 05.02.2025 - 18:37 Uhr

„Was für ein absoluter Schwachsinn“ oder „Schön auf Steuergelder Fußball schauen“ und Ewwwwwhh wie hässlich“, das sind ein paar Beispiele der unschönen Kommentare, welche das Social-Media-Team der Polizei Stuttgart täglich unter den Posts auf Facebook, Instagram und X lesen muss. Aus dem Genöle ist nun ein kleiner Hit entstanden. Das Team hat mit der Hilfe eines auf Künstlicher Intelligenz basierenden Programmes einen Song gemacht: „Ich hab eingegeben Pop und Upbeat als Stil und die Kommentare als Text. Was herauskam, kommt glaub ganz gut an, die Reaktionen im Netz sind überwiegend positiv“, sagt Johannes Gläser vom Social-Media-Team in der Polizeipressestelle.