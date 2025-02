Ein 22-jähriger Fahrer überrollt in der Nacht einen Kreisverkehr. Der Wagen mit drei Insassen überschlägt sich.

red/dpa/lsw 09.02.2025 - 15:58 Uhr

Drei Menschen sind bei einem Unfall in Hattenhofen (Landkreis Göppingen) verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein betrunkener Fahrer, der von Zell kommend Richtung ortseinwärts unterwegs war, in der Nacht auf Sonntag gegen 3.45 Uhr einen Kreisverkehr überfahren. Daraufhin überschlug sich das Auto, in dem drei Menschen saßen. Der 22-jährige Fahrer verletzte sich schwer. Seine beiden Mitfahrerinnen im Alter von 24 und 39 Jahren wurden leicht verletzt.