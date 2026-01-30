Haug und Mayländer in Böblingen: FDP spannt Formel-1-Experten vor den gelben Wagen

Das Ambiente passte: In der Legendenhalle der Motorworld in Böblingen diskutierte die FDP-Landtagsfraktion am Freitagabend vor rund 200 Zuschauern über eine mögliche Rückkehr der Formel 1 nach Hockenheim. Könnte die Königsklasse des Motorsports wieder nach Baden-Württemberg zurückkehren, dem Geburtsland des Automobils, das in diesen Tagen seinen 140. Geburtstag feiert? Dafür spannten die Liberalen am Freitag den ehemaligen Mercedes-Motorsportchef Norbert Haug und den langjährigen Safety-Car-Fahrer Bernd Mayländer vor den gelben Wagen.