Die Polizei wird zum Hauptbahnhof gerufen, weil eine Frau sich offenbar in einer hilflosen Situation befindet. Dann wird die 38-Jährige aggressiv.

Digital Desk: Jörg Breithut (jbr)

Dieser Einsatz endete anders als gedacht: Mitarbeiter der Deutschen Bahn hatten am Samstag die Polizei zum Hauptbahnhof in Stuttgart gerufen. Der Grund: Eine Frau befinde sich in einer hilflosen Lage im Personentunnel entlang der Stuttgart-21-Baustelle. Doch als die Beamten der Bundespolizei eintrafen, habe die Frau aggressiv reagiert und versucht einen Polizisten zu beißen.

 

Die 38-Jährige sei zunächst kaum ansprechbar gewesen, heißt es in dem Polizeibericht. Gegenüber den Beamten habe sich die Frau im Verlauf der Kontrolle allerdings unkooperativ und aggressiv verhalten, weshalb sie schließlich zu Boden gedrückt und gefesselt worden sei.

Die Frau habe Widerstand geleistet und versucht, einen Beamten zu beißen. Aufgrund ihres Verhaltens wurde die Frau in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle gebracht. Während des Transports habe die 38-Jährige mehrfach nach den Einsatzkräften getreten und die Beamten beleidigt. Gegen sie läuft ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie der Beleidigung.