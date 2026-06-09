Eine Schwarzfahrerin hat am Stuttgarter Hauptbahnhof versucht zu flüchten und dabei Widerstand gegen Polizisten geleistet. Sie musste schließlich in eine Klinik gebracht werden.

Julia Hawener 09.06.2026 - 12:11 Uhr

Eine 26-jährige Schwarzfahrerin hat am Montag die Bundespolizei am Stuttgarter Hauptbahnhof beschäftigt. Wie diese mitteilt, war die Frau gegen 14 Uhr zunächst in einer S-Bahn auf der Fahrt von Korntal nach Stuttgart Hauptbahnhof (tief) unterwegs. Dabei stellte ein Kontrolleur der Deutschen Bahn fest, dass sie offenbar kein gültiges Ticket hatte.