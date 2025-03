Streik an Krankenhäusern Klinikum Stuttgart rechnet mit massiven Einschränkungen

Am Donnerstag und Freitag wird das Klinikum Stuttgart bestreikt. Auch an den städtischen Pflegeeinrichtungen werden Mitarbeiter ihre Arbeit niederlegen. Mit was Patienten, Pflegebedürftige und ihre Angehörigen nun rechnen müssen.