Eine 16-Jährige wird am Donnerstagabend am Hauptbahnhof Stuttgart von einem 34-jährigen Mann belästigt. Die Polizei ermittelt.

Philip Kearney 31.03.2025 - 10:34 Uhr

Eine 16-Jährige soll am Donnerstagabend am Hauptbahnhof Stuttgart belästigt worden sein. Wie die Polizei berichtet, griff ein 34-Jähriger der 16-jährigen Geschädigten an das Gesäß, als diese die Treppen vom S-Bahnbereich des Hauptbahnhofs Stuttgart in Richtung der Arnulf-Klett-Passage nach oben lief.