Am Dienstagabend versprüht jemand im S-Bahn-Bereich des Stuttgarter Hauptbahnhofs Reizgas. Die Hintergründe sind nebulös.

sma 10.07.2024 - 10:56 Uhr

Am Dienstagabend versprühte ein bisher unbekannter Täter nach Angaben der Polizei Reizgas im S-Bahn-Bereich des Stuttgarter Hauptbahnhofs. Ersten Informationen zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 23.30 Uhr an den Bahnsteigen 101 und 102 in den Abschnitten A und B. Hier soll eine bisher unbekannte Person am Bahnsteig Reizgas versprüht haben, weshalb mehrere Reisende eine Augenreizung erlitten.