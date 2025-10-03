Teheran kämpft mit Überbevölkerung, Luftverschmutzung und steigenden Kosten. Warum die Regierung nun einen Umzug der Hauptstadt prüft – und welche Alternativen im Gespräch sind.
03.10.2025 - 11:36 Uhr
Teheran - Irans Präsident Massud Peseschkian fordert eine rasche Verlegung der Hauptstadt Teheran. "Angesichts der bestehenden Probleme handelt es sich nicht mehr um einen bloßen Vorschlag, sondern um eine strategische Notwendigkeit für das Land", erklärte der Präsident bei einem Treffen mit Gouverneuren.