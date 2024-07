Korntal-Münchingens Kommandant Fabian Kunberger möchte, dass das Publikum von der Schau-Hauptübung der Freiwilligen Feuerwehr möglichst viel mitnimmt.

Stefanie Köhler 28.07.2024 - 14:28 Uhr

Erst hat die Stadt einen neuen Weg eingeschlagen, indem sie Fabian Kunberger zum hauptamtlichen Kommandanten der Freiwilligen FeuerwehrKorntal-Münchingen ernannte. Nun war es der Chef selbst, der den gewohnten Pfad verlassen hat: Die Schauübung bei der Kita Sportnest gestaltete er anders als sonst. Die meisten Hauptübungen simulieren einen großen Schadensfall, den alle Einheiten einsatzmäßig abarbeiten, erklärt der Sprecher Andreas Rometsch. Damit das Publikum einzelne Abläufe in Ruhe beobachten kann, war die Übung in mehrere einzelne Schadensbilder gesplittet. „Bei dieser ‚Showübung in mehreren Akten war somit gewährleistet, dass keiner was verpasste, weil er sich gerade an einem anderen Einsatzabschnitt befand.“