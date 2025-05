Fondsmanager kritisieren beim virtuellen Aktionärstreffen, dass sich der Stuttgarter Autohersteller zu stark auf hochpreisige Fahrzeuge fokussiere. Mercedes-Chef Ola Källenius sieht den Konzern indes auf dem richtigen Weg.

Veronika Kanzler 07.05.2025 - 18:12 Uhr

Die beschwingte Musik kurz vor Beginn der Mercedes-Benz Hauptversammlung und ein Werbevideo, dass einem Blockbuster-Trailer in nichts nach steht, wollen nicht so recht zu der eigentlichen Umgebung passen, in dem sich Vorstände, Aufsichtsräte und Investoren treffen – virtuell, vor Bildschirmen. Der Unmut aufseiten der Aktionäre, dass die Veranstaltung nicht in Präsenz stattfindet, war jedenfalls deutlich und kam bereits in den Jahren zuvor zur Sprache. Nur geändert hat sich daran bisher nichts. Ähnlich sieht es mit der Unternehmensstrategie des Autobauers aus: Manager und Aktionäre sind unterschiedlicher Auffassung.