Wahrscheinlich kaum jemand hat die deutsche Geschichte stärker geprägt als die Hohenzollern. Jetzt steht die Familie wieder im Licht der Öffentlichkeit. Es geht um die Burg Hohenzollern.
Stuttgart - Ihre Herkunft tragen die Hohenzollern im Namen: Das Adelsgeschlecht, das über Jahrhunderte preußische Könige und deutsche Kaiser stellte, kommt von der Alb. Genauer, der Zollernalb, wo die Stammburg der Familie steht. Wahrscheinlich kaum jemand hat die deutsche Geschichte stärker geprägt als die Hohenzollern – im Guten wie im Schlechten. Der „Alte Fritz“, der aufgeklärte und reformfreudige Preußenkönig des 18. Jahrhunderts: Ein Mitglied der Hohenzollern. Der letzte Kaiser, der Deutschland in einen verheerenden Krieg führte: Aus der Dynastie der Hohenzollern. Doch wie kam es dazu, dass ein Adelsgeschlecht aus dem schwäbischen Hechingen in der Weltgeschichte mitmischte? Eine Spurensuche.