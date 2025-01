Sulzbach an der Murr Dachstuhl brennt – Ortsdurchfahrt gesperrt

Ein Dachstuhl eines Wohnhauses gerät am Dienstagnachmittag in Sulzbach an der Murr (Rems-Murr-Kreis) in Brand. Die Feuerwehr ist vor Ort, durch die Löscharbeiten kommt es zu Verkehrsbehinderungen.