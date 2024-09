Die Polizei ermittelte, weil Gebäude in einem Ort mit „Z“-Zeichen beschmiert werden. Nun gibt es einen Tatverdächtigen.

red/dpa/lsw 24.09.2024 - 08:30 Uhr

Nach den Farbschmierereien mit politischem Hintergrund und der mutmaßlichen Brandstiftung in Hausach (Ortenaukreis) hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Die Staatsanwaltschaft Offenburg beantragte beim Amtsgericht Offenburg einen Durchsuchungsbeschluss und nahm die Wohnung eines 49 Jahre alten Mannes unter die Lupe, der in Hausach wohnt, wie die Polizei am Morgen mitteilte.